Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI SETTECAMINI, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI
TERMINATI I LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, RIAPERTA COMPLETAMENTE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI
WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UNA BUONA SERATA, IN CONCLUSIONE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral