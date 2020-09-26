Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBRE 2020 ORE 12:20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI AL PENULTIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SULLA A1 FIRENZE ROMA DOVE ALL’ALTEZZA DI ORVIETO PERMANGONO LE CODE IN DIREZIONE ROMA A SEGUITO DI UN INCENDIO AD UN VEICOLO IN MOVIMENTO, AL MOMENTO ATTIVO UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA PALOMBARESE TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA DI SANTA LUCIA NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI
DISAGI SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VI CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA
SI RALLENTA ANCHE SU VIA PIAVE TRA BORGO PIAVE E LATINA ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI
E CHIUDIAMO CON IL MALTEMPO CHE CONTINUA AD INTERESSARE TUTTO IL LAZIO, ANCHE OGGI INFATTI SONO PREVISTE PIOGGE COPIOSE E VENTI SOSTENUTI, GUIDA SEMPRE CON ATTENZIONE
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral