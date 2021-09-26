Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBRE 2021 ORE 07.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO REGOALRE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
SI SEGNALANO SOLTANTO DELLE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’A1 ROMA-FIRENZE TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI 26 SETTEMBRE SI DISPUTERA IL DERBY LAZIO-ROMA ALL’OLIMPICO, CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 18.00
SUL FRONTE DELLA VIABILTA’
NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DALLE 08.00 SCATTERANNO I DIVIETI DI SOSTA.
ALLE TIFOSERIE DELLA LAZIO E DELLA ROMA SONO DESTINATE DUE DISTINTE AREE DI PARCHEGGIO RISPETTIVAMENTE: L’AREA DELLA 27 OLIMPIADE E L’AREA DI PIAZZALE CLODIO
INFINE TERMINATA LA PRIMA FASE DI LAVORI AL MANTO STRADALE NELL’AREA DI PIAZZA BOLOGNA, I BUS DI ZONA RIPRENDONO IL PERCORSO ORIGINARIO
DA LUNEDI’ A MERCOLEDI DELLA PROSSIMA SETTIMANA E’ PREVISTA LA SECONDA FASE DI LAVORI, NEL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI, CHE VA DA PIAZZA BOLOGNA (ANGOLO VIALE XXI APRILE) A VIALE DELLE PROVINCE, LE LINEE BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI DI PERCORSO
DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral