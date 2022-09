Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2022 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBRE 2022 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

INIZIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO, VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTENDO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E CASILINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA-FIUMICINO E COLOMBO E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERESSATO E’ ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

SCENDIAMO A SUD DELLA REGIONE, A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSA LA SS156 VARIANTE DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI PRIVERNO OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral