Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2022 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBRE 2022 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA PONTINA A TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN DIREZIONE DLE RACCORDO, CODE IN SMALTIMENTO.

ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERESSATO E’ ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

ANCORA PROBLEMI SULLA SS156 VARIANTE DEI MONTI LEPINI, LA STRADA RESTA CHIUSA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PRIVERNO OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

