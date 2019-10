Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2019 ore 11:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Di nuovo buongiorno e Ben ritrovati all’ascolto con l’infomobilità della regione Lazio partiamo dal raccordo in carreggiata esterna code tra Ardeatine Tuscolana interna si rallenta tra Flaminia e Salaria andiamo sulla Cassia traffico rallentato tra loggiato e la Giustiniana In entrambe le direzioni sulla Salaria Si procede a rilento tra fonte di papà e Monterotondo Scalo anche qui nei due sensi è sempre nelle due direzioni coda tratti sulla Casilina tra pantano e Torre Gaia rallentamenti poi sulla Appia all’altezza di Santa Maria delle Mole Albano Velletri e sulla Nettunense nei pressi dei centri abitati di Pavone Cecchina infine ricordiamo che Ostia in corso la manifestazione sportiva Revolution Triathlon International di Roma fino al termine della gara previsto per le ore 16 resteranno Dunque chiusa al transito la zona del porto turistico di Ostia e la via Litoranea fino all’intersezione con via Arno siamo all’altezza di Torvaianica traffico deviato su percorsi alternativi Per quanto riguarda il trasporto pubblico diverseuso della zona tranquilla 05014 la 061 sono temporaneamente deviate o limitate Per ora dariana grazie a tutto in chiusura un messaggio di civiltà stradale i rifiuti sulla strada Sono un atto di abbandono di cattive abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral