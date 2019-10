Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2019 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buon pomeriggio e Ben ritrovati l'ascolto con infomobilità della regione Lazio sulla via Nomentana è un incidente la causa delle cose in località Sant'Alessandro di marcia sulla via Cassia rallentamenti qui per traffico intenso tra la Storta Giustiniana nelle due direzioni altri rallentamenti sul Raccordo Anulare in esterna tra gli svincoli Ardeatine Tuscolana Appia un incidente provoca code all'altezza di Frattocchie nei due sensi di marcia e a Roma in corso una manifestazione con corteo con partenza e arrivo nell'ordine da Piazza della Repubblica a Piazza Madonna di Loreto contestualmente sono jati trama delle linee 514 e 28 linee di bus tutto questo fino alle 19 di questa sera in chiusura del trasporto ferroviario sulla linea roma-civitacastellana-viterbo si registrano forti ritardi per il treno nella stazione Euclide da girando per il momento è tutto Grazie per l'attenzione oro messaggio di civiltà stradale i rifiuti sulla strada Sono un atto di inciviltà Abbandona le cattive abitudini tu puoidifferenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità