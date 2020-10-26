Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2020 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 26 OTTOBRE 2020 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA VIA PALOMBARESE NEI PRESSI DI SANTA LUCIA IN DIREZIONE DI MENTANA; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO;
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE VIETA GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 24 FINO ALLE 5 DEL MATTINO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral