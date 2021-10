Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2021 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 26 OTTOBRE 2021 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CEPRANO NELLE DUE DIREZIONI;

E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA;

CODE ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA ROMA-FIUMICINO, TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON;

IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CORSO FRANCIA, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; PIU’ A SUD SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

