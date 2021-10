Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 26 OTTOBRE 2021 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE;

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMICINO, MENTRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SULLA REGIONALE SABINA, IN PROVINCIA DI RIETI, SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA TRA I COMUNI DI STIMIGLIANO E MAGLIANO SABINA; SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H ORARI, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral