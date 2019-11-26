Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
CODE PER INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZI DI VIA DI TOR VERGATA IN DIREZIONE CENTRO
CODE E TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E LAURENTINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E LA A24 ROMA-TERAMO
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI PERCORRE LA PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA, E, PROSEGUENDO, TRA SPINACETO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO VERSO ROMA
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE CENTRO;
SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA ALBANO LAZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
INFINE RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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