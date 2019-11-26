Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
CODE PER INCIDENTE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE RACCORDO
CODE PER INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA DI VIA DI TOR VERGATA IN DIREZIONE CENTRO
CODE E TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E LAURENTINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E LA BUFALOTTA INFINE CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E LA PISANA
SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
PER CHI PERCORRE LA PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA, E, PROSEGUENDO, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA ALBANO LAZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA METRO A PER GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE ANAGNINA
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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