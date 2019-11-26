Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
CODE PER INCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA CASSIA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE RACCORDO
CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA DI VIA DI TOR VERGATA IN DIREZIONE CENTRO
CODE A TRATTI E TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E APPIA E TRA ARDEATINA E OSTIENSE, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA E TRA LA ROMA-TERAMO E LA BUFALOTTA INFINE CODE PER INCIDENTE TRA LA CASSIA E LA PISANA
SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA MENTRE, IN DIREZIONE OPPOSTA, CODE DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
PER CHI PERCORRE LA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA ALBANO LAZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO AL RACCORDO VERSO ROMA
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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