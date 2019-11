Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 FEDERICO DI LERNIA

LUGHE CODE SUL RACCORDO CAUSA INCIDENTE TRA LA CASSIA BIS E LA PISANA IN CARREGGIATA ESTERNA. E PROSEGUNDO CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA FLAMINIA. IN INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA BIS A VIA PRENESTINA E DALLA CASILINA ALLA ROMA-FIUMICINO

SULLA CASSIA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE RACCORDO

CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA DI VIA DI TOR VERGATA IN DIREZIONE CENTRO

SEMPRE PER INCIDENTE DI STA IN CODA SULLA NOMENTANA TRA VIA DANTE DA MAIANO E VIA DELLA CESARIA IN DIREZIONE ROMA

SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA MENTRE, IN DIREZIONE OPPOSTA, CODE DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

PER CHI PERCORRE LA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;

SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA ALBANO LAZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO AL RACCORDO VERSO ROMA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE INTERROTTA SU TUTTA LA LINEA ROMA-LIDO PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE SUI BINARI DELLA STAZIONE DI VITINIA

