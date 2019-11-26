Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
LUGHE CODE SUL RACCORDO CAUSA INCIDENTE TRA LA FLAMINIA E LA AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA. E PROSEGUNDO CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’APPIA. ANCHE IN INTERNA, INCIDENTE GENERA CODE IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA E SONO PRESENTI CODE DALLA CASSIA BIS A VIA PRENESTINA
CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA DI VIA DI TOR VERGATA IN DIREZIONE CENTRO
SEMPRE PER INCIDENTE DI STA IN CODA SULLA NOMENTANA TRA VIA DANTE DA MAIANO E VIA DELLA CESARIA IN DIREZIONE ROMA
SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREZIONE DI DELLA TANGENZIALE, MENTRE, IN DIREZIONE OPPOSTA, CODE DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
PER CHI PERCORRE LA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO AL RACCORDO VERSO ROMA MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA INCEDENTE GENERA CODE ALTEZZA DI VITINIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA SU TUTTA LA LINEA ROMA-LIDO PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE SUI BINARI DELLA STAZIONE DI VITINIA
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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