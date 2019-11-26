Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
LUGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL RACCORDO TRA CASSIA BIS E VIA DI BOCCEA. E PROSEGUNDO CODE PER INCIDENTE DALLA PRENESTINA ALLA A24 ROMA TERAMO. ANCHE IN INTERNA CODE DALLA BUFALOTTA ALL’APPIA
SEMPRE PER INCIDENTE DI STA IN CODA SULLA NOMENTANA TRA VIA DANTE DA MAIANO E VIA DELLA CESARIA IN DIREZIONE ROMA
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE,
SULLA CASILINA CODE A TRATTI DA GIARDINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR
SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE DA VIA ROMA A VIA LAURENTINA DIREZIONE SANTA PALOMBA
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSINMO AGGIORNAMENTO.
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