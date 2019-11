Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA CASILINA E L’A24 ROMA-TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA E RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIA APPIA IN INTERNA

SU VIA LAURENTINA IN LOCALITA POMEZIA INCIDENTE ALTEZZA VIA DEI MELI CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI;

PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E GIARDINETTI NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

E SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR

