Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE PERMANGONO SOLO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA TUSCOLANA E L’A24 ROMA-TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE AL MOMENTO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE

SU VIA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI;

PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E GIARDINETTI NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SULLA COLOMBO CODE PER INCIDENTE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR

PER IL FRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA FL4 ROMA-VELLETRI è REALLENTATA PER GUASTO AL PASSAGGIO A LIVELLO A PAVONA

DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

