Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, NELLE DUE DIREZIONE
FORTI DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DOVE SI REGISTRANO CODE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR. IN DIREZIONE POMEZIA, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA TERAMO. PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’APPIA.
IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, E TRA PONTINA E APPIA.
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STESSA ROMA FIUMICINO, PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO.
SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. IN USCITA DA ROMA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA.
SI PROCEDE A RILENTO. SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI
SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
DA FLAVIA DONDOLINI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.
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