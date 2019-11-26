Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI REGISTRANO CODE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASILINA. PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA STESSA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. MENTRE IN USCITA DA ROMA, CODE TRA TOGLIATTI E IL GRA.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DOVE SI REGISTRANO CODE, TRA SPINACETO E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE EUR. PIU’ A SUD, SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, SI RALLENTA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA.
SI PROCEDE A RILENTO. SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI
SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
SEMPRE PER LAVORI, SI REGISTRANO DISAGI SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI VITINIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
SULLA METRO C, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI ALLA STAZIONE MALATESTA.
DA FLAVIA DONDOLINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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