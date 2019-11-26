Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI, NEI DUE SENSI
CI SPOSTIAMO SULLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI PER 6 KM TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, CON FORTI RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SUL RACCORDO ANULARE, SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA. PIU’ AVANTI, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
RIPERCUSSIONI SULLA ROMA-FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. MENTRE IN USCITA DA ROMA, CODE TRA FIORENTINI E IL GRA.
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA TRA RACCORDO ANULARE E SPINACETO, PROSEGUENDO PIU’ A SUD SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA E TRA POMEZIA E CINQUE PODERI.
SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLA METRO C. E’ STATA RIAPERTA INFATTI LA STAZIONE MALATESTA.
DA FLAVIA DONDOLINI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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