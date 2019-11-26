Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI, IN DIREZIONE MONTEROTONDO
CI SPOSTIAMO SULLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE PERMANGONO FORTI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA SAN CESAREO E VALMONTONE. SI REGISTRANO, INFATTI, INCOLONNAMENTI PER 6 KM, CON FORTI RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SUL RACCORDO ANULARE, SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E LA SALARIA. PIU’ AVANTI, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PISANA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA, TRA FIORENTINI E IL GRA.
CODE SULLA PONTINA IN DIREZIONE EUR TRA SPINACETO E RACCORDO ANULARE, PROSEGUENDO PIU’ A SUD SI PROCEDE A RILENTO IN DIREZIONE LATINA TRA POMEZIA E APRILIA.
SULLA COLOMBO ANCORA TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
DA FLAVIA DONDOLINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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