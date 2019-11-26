Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
ANCORA FORTI DISAGI LA A1 ROMA-NAPOLI DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SI REGISTRANO CODE TRA LA 24 ROMA TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI. CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA SAN CESAREO.
SUL RACCORDO ANULARE, SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E LA SALARIA. PIU’ AVANTI, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’AURELIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. MENTRE IN USCITA DA ROMA, CODE TRA FIORENTINI E IL GRA.
SI RALLENTA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE MONTEROTONDO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DOVE SI REGISTRANO CODE, TRA SPINACETO E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE EUR. PIU’ A SUD, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONE LATINA
SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ORTE – FIUMICINO AEROPORTO, TRAFFICO RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA ALLA STAZIONE ROMA TUSCOLANA. RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
MENTRE SULLA TERMINI CENTOCELLE SERVIZIO INTERROTTO A CAUSA DI UN’AUTO SUI BINARI ALTEZZA FERMATA ALESSI
DA FLAVIA DONDOLINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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