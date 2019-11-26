Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PERMANGONO FORTI DISAGI SULLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO SI REGISTRANO CODE, IN DIREZIONE NAPOLI, TRA LA 24 ROMA TERAMO E VALMONTONE.
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA SAN CESAREO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. PIU’ AVANTI, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI DALL’AURELIA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA, CODE TRA FIORENTINI E IL GRA.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DOVE SI STA INCOLONNATI TRA SPINACETO E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE EUR.
SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE NEI DUE SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL1 ORTE – FIUMICINO AEROPORTO, TRAFFICO RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA ALLA STAZIONE ROMA TUSCOLANA. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
MENTRE SULLA TERMINI CENTOCELLE SERVIZIO INTERROTTO A CAUSA DI UN’AUTO SUI BINARI ALTEZZA DELLA FERMATA ALESSI
DA FLAVIA DONDOLINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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