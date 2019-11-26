Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
ANCORA FORTI DISAGI SULLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO SI REGISTRANO CODE 9 KM, IN DIREZIONE NAPOLI, TRA LA 24 ROMA TERAMO E VALMONTONE.
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON INCOLONNAMENTI DI 8 KM, A PARTIRE DA SAN CESAREO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE UCITE CASSIA E SALARIA. PIU’ AVANTI, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA.
IN ESTERNA SI STA IN FILA DALL’AURELIA ALL’ALLACCIO CON LA A24 ROMA TERAMO.
SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA, CODE TRA TOGLIATTI E IL GRA.
SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DOVE SI STA INCOLONNATI TRA SPINACETO E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE EUR.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL1 ORTE – FIUMICINO AEROPORTO, ANCORA CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN SEGUITO AD UN GUASTO ALLA LINEA ALLA STAZIONE ROMA TUSCOLANA. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
MENTRE SULLA RESTA INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA TERMINI CENTOCELLE A CAUSA DI UN’AUTO SUI BINARI ALTEZZA DELLA FERMATA ALESSI
DA FLAVIA DONDOLINI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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