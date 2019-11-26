Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI. TRAFFICO IN LIEVE DIMINUZIONE. PERMANGONO COMUNQUE INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO, IN DIREZIONE NAPOLI, TRA LA 24 ROMA TERAMO E VALMONTONE. SEMPRE SULLA A1, SI REGISTRANO CODE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO, VERSO NAPOLI.
TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA. PIU’ AVANTI, SI RALLENTA TRA LAURENTINA E PONTINA.
IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE. RALLENTAMENTI ANCHE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA TERAMO.
SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA, TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE.
SULLA SALARIA CODE TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO.
PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE EUR.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL1 ORTE – FIUMICINO AEROPORTO, CIRCOLAZIONE REGOLARE, RALLENTATA A SEGUITO DI UN GUASTO ALLA LINEA ALLA STAZIONE ROMA TUSCOLANA. I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 60 MINUTI,
SULLA LINEA TERMINI CENTOCELLE, IL SERVIZIO RISULTA AL MOMENTO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. IN SEGUITO AD UN PROBLEMA ALLA FERMATA ALESSI
DA FLAVIA DONDOLINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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