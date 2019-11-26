Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN VIA DI MIGLIORAMENTO.SULLA A1 ROMA-NAPOLI. PERMANGONO COMUNQUE CODE, IN DIREZIONE NAPOLI, ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PIU’ AVANTI, SEMPRE VERSO NAPOLI, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO
SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA.
IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.
PERMANGONO INCOLLANNAMENTI SULLA STESSA ROMA-FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA, TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE.
PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE EUR.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL5 GROSSETO – ROMA TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO PER VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA. I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO. VI AUGURIAMO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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