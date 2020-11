Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 08.35 ALESSIO CONTI



IN APERTURA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RIMOSSO INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE DELL’A1, TRAFFICO SCORREVOLE

TRAFFICO INTENSO SULLA’A12 ROMA CIVITAVECCHIA A CAUSA DEI LAVORI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E NORD. NEL TRATTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBI I SENSI. SI TRANSITA SOLO IN SORPASSO FINO AL 30 NOVEMBRE.

CI SPOSTIAMO A ROMA

IN INGRESSO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST

IN DIREZIONE CENTRO

CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTA ROSSA

CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E CORSO FRANCIA

SULLA SALARIA CODE A PARTIRE DAL RACCORDO

PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, QUI TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE COMPLANARI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE,

FINO A SABATO 28 NOVEMBRE CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO DELLA LINEA METRO A PER SOSTITUZIONE DI QUADRI ELETTRICI

MENTRE SULLA METRO B, SEMPRE PER LAVORI, CHIUSA LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO

PER LAVORI ALLA LINEA TRAMVIARIA, FINO AL 7 DICEMBRE IL TRAM 8 E’ SOSTITUITO DA BUS SULL’INTERA TRATTA. IN FUNZIONE SERVIZIO NAVETTA H

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.



