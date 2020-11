Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

IN APERTURA I LAVORI SULLA’A12 ROMA TARQUINIA CI SONO RALLENTAMENTI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E CIVITAVECCHIA NORD. NEL TRATTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBI I SENSI.

CI SPOSTIAMO A ROMA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E CASILINA

SULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, QUI TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE COMPLANARI

PER LAVORI CI SONO CODE SULLA PALOMBARESE IN LOCALITA’ SANTA LUCIA TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA VENEZIA GIULIA NELLE DUE DIREZIONI.

IN ZONA RICORDIAMO ANCHE LA CHIUSURA SULLA NOMENTANA DELLA CORSIA VERSO TORLUPARA TRA LA ROTATORIA PER LA PALOMBARESE E VIA MONTE BIANCO

CI SPOSTIAMO IN PROVIANCIA DI RIETI CI SONO CODE A TRATTI SULLA SALARIA TRA ANTRODOCO E POSTA IN CORRISPONDENZA DEI CANTIERI ATTIVI DI ANAS

RESTIAMO NEL REATINO, CONTINUANO I LAVORI DI ASTRAL SUL PONTE SUL LAGO TURANO, CI TROVIAMO SULLA PROVINCIALE TURANESE TRA COLLE E CASTEL DI TORA. SENSO UNICO ALTERNATO DA IMPIANTO SEMAFORICO PRESTARE ATTENZIONE

UNO SGUARDO ALLA PROVINCIA DI FROSINONE

ANCHE QUI CANTIERI A CURA DI ASTRAL SULLA REGIONALE DI FIUGGI. CODE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE AL KM 10 CIRCA, CI TROVIAMO NEL COMUNE DI ALATRI.

SENSO UNICO ALTERNATO DA MOVIERI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE,

SULLE METROPOLITANE PER LAVORI CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO DELLA METRO A

E CASTRO PRETORIO SULLA METRO B

PER LAVORI ALLA LINEA TRAMVIARIA, FINO AL 7 DICEMBRE IL TRAM 8 E’ SOSTITUITO DA BUS SULL’INTERA TRATTA. IN FUNZIONE SERVIZIO NAVETTA H

TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR COMUNICA CHE A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA NAVE TERRACINA VENTOTENE DELLE 14.30

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral