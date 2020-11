Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA

DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALLA CAPITALE RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO. VERSO IL CENTRO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST

E SEMPRE IN USCITA ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO

E ANCHE SULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE COMPLANARI

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI 23ESIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DALLE 22 DI STASERA FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

PER ORA DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral