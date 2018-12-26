Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO CHE SULLA ROMA FIUMICINO E’ ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO
RICORDIAMO INOLTRE CHE DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6 DI DOMANI E DOPODOMANI 27 E 28 DICEMBRE SULL’A24 ROMA TERAMO, CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO DEL GRA PER CHI PROVIENE DA LUNGHEZZA IN DIREZIONE DELLA TIBURTINA
DA FEDERICO ASCANI PER ADESSO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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