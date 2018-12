Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 07:30

VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

RICORDIAMO CHE SULLA ROMA FIUMICINO E’ ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO

RICORDIAMO INOLTRE CHE DALLE ORE 21.30 ALLE ORE 6 DI DOMANI E DOPODOMANI 27 E 28 DICEMBRE SULL’A24 ROMA TERAMO, CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO DEL GRA PER CHI PROVIENE DA LUNGHEZZA IN DIREZIONE DELLA TIBURTINA

