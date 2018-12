Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 09:15

VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

RICORDIAMO CHE NEL POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, SI GIOCHERÀ, L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E SASSUOLO. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 18.00. PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.

A TUSCANIA PER LA MANIFESTAZIONE “NATALE 2018” ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE ALL’EVENTO

