Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO INOLTRE CHE NEL POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, SI GIOCHERÀ, L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E SASSUOLO. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 18.00. PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.
DA FEDERICO ASCANI PER ADESSO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral