Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 11:30

VIABILITA' DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 11.20

SULL’APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

RICORDIAMO INOLTRE CHE NEL POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, SI GIOCHERÀ, L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E SASSUOLO. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 18.00. PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.

