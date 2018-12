Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

OGGI 26 DICEMBRE, GIORNATA FESTIVA, VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE, DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118. MENTRE LE ZTL NON SONO ATTIVE

PER I CANTIERI

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E’ ANCORA IN ATTO IL RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE. RALLENTAMENTI ALLA VIABILITA’, PUBBLICA E PRIVATA. IL CANTIERE AL MOMENTO E’ IN PROGRAMMA SINO AL 15 DI GENNAIO.

RICORDIAMO INOLTRE OGGI ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, SI GIOCHERÀ, L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E SASSUOLO. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 18.00. PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE

DA WILLIAMS TALARICO PER ADESSO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral