Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 18:15
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VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO
SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
OGGI 26 DICEMBRE, GIORNATA FESTIVA, VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE, DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118. MENTRE LE ZTL NON SONO ATTIVE
RICORDIAMO INOLTRE OGGI ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, SI GIOCHERÀ, L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E SASSUOLO. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 18.00. PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE
DA WILLIAMS TALARICO PER ADESSO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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