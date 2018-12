Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 18:45

VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 ALESSANDRO CECATI

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI MONTREROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

