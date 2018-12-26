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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 18:45

di - 26 dicembre 2018 - 18:45

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VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI MONTREROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DA ALESSANDRO CECATI PER ADESSO E’ TUTTO,
Servizio fornito da Astral

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