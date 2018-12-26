Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 19:15
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VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.50 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI ROMA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 TRA MONTE PORZIO E IL CASELLO E IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE E MONTREROTONDO SCALO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
OGGI 26 DICEMBRE, GIORNATA FESTIVA, VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE, DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118. MENTRE LE ZTL NON SONO ATTIVE
DA WILLIAMS TALARICO PER ADESSO E’ TUTTO,
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