Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA-NAPOLI RALLENTAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI ROMA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 TRA MONTE PORZIO E IL CASELLO E TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE SEMPRE IN DIREZIONE ROMA
SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA WILLIAMS TALARICO PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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