Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 26 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO
TUTTAVIA A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE A CAUSA DI SMOTTAMENTI LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 22 E 16 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21
È INVECE AL CADUTA DI ALBERI LA CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95, IN QUESTO CASO SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA
CHIUDIAMO COL TRASPORTO FEROVIARIO RAMMENTANDO CHE LE LINEE ROMA- LIDO E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SEGUONO ANCHE OGGI E FINO AL 4 GENNAIO 2020 ORARI DIFFERENTI RISPETTO ALLA CONSUETA PROGRAMMAZIONE. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DALL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO E’ TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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