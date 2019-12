Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 26 DICEMBRE 2019 ORE 09.20 UMBERTO VERINI

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO

A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO L’INIZIO DELLA SETTIMANA RESTANO AL MOMENTO CHIUSE A CAUSA DI SMOTTAMENTI LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 22 E 16 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21

È INVECE AL CADUTA DI ALBERI LA CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95, IN QUESTO CASO SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA

NEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO INIZIANO OGGI LE INIZIATIVE LEGATE ALLE FESTIVITÀ. DALLE 09:30 DEL MATTINO E FINO ALLE 19:00 NUMEROSE STRADE COMUNALI SUBISCONO MODIFCHE ALLA VIABILITÀ.

CHIUDIAMO COL TRASPORTO FEROVIARIO RAMMENTANDO CHE LE LINEE ROMA- LIDO E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SEGUONO ANCHE OGGI E FINO AL 4 GENNAIO 2020 ORARI DIFFERENTI RISPETTO ALLA CONSUETA PROGRAMMAZIONE. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

