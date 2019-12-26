Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 26 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RESTANO CHIUSE A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO L’INIZIO DELLA SETTIMANA.
LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 22 E 16 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21
È INVECE AL CADUTA DI NUMEROSE PIANTE LA CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA VIA APPIA DAL KM 63 AL 95, IN QUESTO CASO SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA
NEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO COMINCIANO OGGI LE INIZIATIVE LEGATE ALLE FESTIVITÀ. DALLE 09:30 DEL MATTINO E FINO ALLE 19:00 NUMEROSE STRADE COMUNALI SUBISCONO MODIFCHE ALLA VIABILITÀ.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RAMMENTIAMO CHE DA OGGI È ATTIVO IL BUS NAVETTA MA10 TERMINI – CHIGI – BARBERINI IN MODO DA DIMINUIRE I DISAGI DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A.
E CHIUDIAMO COL TRASPORTO FEROVIARIO RAMMENTANDO CHE LE LINEE ROMA- LIDO E ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO SEGUONO ANCHE OGGI E FINO AL 4 GENNAIO 2020 UNA NUOVA PROGRAMMAZIONE. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral