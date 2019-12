Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 26 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 UMBERTO VERINI

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA VIA CASSIA DOVE SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO ALL’ALTEZZA DELL’OGLIATA NELLE DUE DIREZIONI

SI PROCEDE LENTAMENTE ANCHE SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E TIVOLI TERME NUOVAMENTE IN ENTRAMBI I SENSI

NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RESTANO CHIUSE A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO L’INIZIO DELLA SETTIMANA.

LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 22 E 16 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21

È INVECE CHIUSA LA VIA APPIA NEL TRATTO CHE VAL DAL KM 73 E L’87 E 800

NEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO COMINCIANO OGGI LE INIZIATIVE LEGATE ALLE FESTIVITÀ. FINO ALLE 19:00 NUMEROSE STRADE COMUNALI SUBISCONO MODIFCHE ALLA VIABILITÀ.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RAMMENTIAMO CHE DA OGGI È ATTIVO IL BUS NAVETTA MA10 TERMINI – CHIGI – BARBERINI IN MODO DA DIMINUIRE I DISAGI DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A.

E CHIUDIAMO COL TRASPORTO FEROVIARIO RAMMENTANDO CHE LE LINEE ROMA- LIDO E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SEGUONO ANCHE OGGI E FINO AL 4 GENNAIO 2020 UNA NUOVA PROGRAMMAZIONE. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral