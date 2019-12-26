Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 26 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA STRADA STATALE 1 AURELIA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA
SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA
SI PROCEDE LENTAMENTE NEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ALBANO LAZIALE E FRASCATI
CODE ANCHE SULLA VIA NEPESINA DALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA STRADA PROVINCIALE 1 CIMINA IN DIREZIONE MONTEROSI
NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RESTANO CHIUSE A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO L’INIZIO DELLA SETTIMANA.
LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 22 E 16 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21
È INVECE CHIUSA LA VIA APPIA NEL TRATTO CHE VAL DAL KM 73 E L’87 E 800
CHIUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO RAMMENTANDO CHE DA OGGI È ATTIVO IL BUS NAVETTA MA10 TERMINI – CHIGI – BARBERINI IN MODO DA DIMINUIRE I DISAGI DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A.
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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