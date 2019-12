Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 26 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA STRADA STATALE 1 AURELIA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA

SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA

SI PROCEDE LENTAMENTE NEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ALBANO LAZIALE E FRASCATI

CODE ANCHE SULLA VIA NEPESINA DALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA STRADA PROVINCIALE 1 CIMINA IN DIREZIONE MONTEROSI

NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RESTANO CHIUSE A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO L’INIZIO DELLA SETTIMANA.

LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 22 E 16 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21

È INVECE CHIUSA LA VIA APPIA NEL TRATTO CHE VAL DAL KM 73 E L’87 E 800

CHIUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO RAMMENTANDO CHE DA OGGI È ATTIVO IL BUS NAVETTA MA10 TERMINI – CHIGI – BARBERINI IN MODO DA DIMINUIRE I DISAGI DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A.

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral