Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 26 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO AL MOMENTO RISULTA SCOREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
TUTTAVIA RESTANO NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RIMANGONO CHIUSE IN ALCUNI TRATTI A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO I GIORNI SCORSI.
LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 16 AL 22 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21 SONO CHIUSE PER FRANA
È INVECE LA CADUTA DI NUMEROSE PIANTE LA CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA VIA APPIA DAL KM 73 AL 87+800, IN QUESTO CASO SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE DA OGGI È ATTIVO IL BUS NAVETTA MA10 TERMINI – CHIGI – BARBERINI PER FAR FRONTE AI I DISAGI DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A.
PER IL TRASPORTO FEROVIARIO RAMMENTIAMO CHE LE LINEE ROMA- LIDO E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SEGUONO ANCHE OGGI E FINO AL 4 GENNAIO 2020 ORARI DIFFERENTI RISPETTO ALLA CONSUETA PROGRAMMAZIONE. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
CHIUDIAMO RICORDANDO CHE NEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO INIZIANO OGGI LE INIZIATIVE LEGATE ALLE FESTIVITÀ. FINO ALLE 19:00 NUMEROSE STRADE COMUNALI SUBISCONO MODIFCHE ALLA VIABILITÀ.
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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