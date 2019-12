Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 26 DICEMBRE 2019 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA TUSCOLANA A VIA APPIA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SEMPRE SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI SUTRI

SULLA FLACCA TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE ALTEZZA KM 2+500 CIRCA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU AVANTI CODE PER TRAFFICO INTESO TRA GAETA E FORMIA.

SEMPRE A FORMIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU APPIA DOMIZIANA E APPIA LATO NAPOLI NEI DUE SENSI

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL LUNGOMARE DI OSTIA DA VIA DELL’IDROSCALO A VIA DEI PESCATORI NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIXCORDIAMO RESTANO NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RIMANGONO CHIUSE IN ALCUNI TRATTI A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO I GIORNI SCORSI.

LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 16 AL 22 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21 SONO CHIUSE PER FRANA

È INVECE LA CADUTA DI NUMEROSE PIANTE LA CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA VIA APPIA DAL KM 73 AL 87+800, IN QUESTO CASO SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA

