Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 26 DICEMBRE 2019 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SONO PRESENTI CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU AVANTI SEMPRE SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SUTRI A CAPRANICA IN DIREZIONE VITERBO
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA CASTEL ROMANO A SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
CODE PER INCIDENTE SU VIA OSTIENSE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE OSTIA
RICORDIAMO RESTANO NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RIMANGONO CHIUSE IN ALCUNI TRATTI A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO I GIORNI SCORSI.
LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 16 AL 22 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21 SONO CHIUSE PER FRANA
È INVECE LA CADUTA DI NUMEROSE PIANTE LA CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA VIA APPIA DAL KM 73 AL 87+800, IN QUESTO CASO SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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