Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 26 DICEMBRE 2019 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SONO PRESENTI CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SUTRI A CAPRANICA IN DIREZIONE VITERBO
SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE PER INCIDENTE SU VIA OSTIENSE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE OSTIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA APPIA CODE DA ALBANO LAZIALE AD ARICCIA NEI DUE SENSI
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO DI LERNIA PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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