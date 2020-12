Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2020 ORE 8.20 VALERIA VERNINI

APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER PER LA GIORNATA DI OGGI IN TUTTA LA REGIONE LAZIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE

PER LE PROVINCIE DI RIETI O VITERBO DOVE L’ALLERTA E’ GIALLA PREVISTE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCOLAZIONE, E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE NELL’INTERA REGIONE ANCHE A SEGUITO DEL DECRETO NATALE IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO 2021

PRESTARE ATTENZIONE

IN PROVINCIA DI FROSINONE SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL KM 17 E 9+800 PER LA PRESENZA DI MEZZI SPAZZANEVE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE DI QUESTA NOTTE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

NORMALE SERVIZIO FESTIVO, LE ULTIME CORSE PER LE METRO PARTIRANNO ALLE 23,30 MENTRE LA LINEA TRAM 2 RESTA SOSTITUTA DA BUS PER DANNEGGIAMENTO RETE AEREA DA PARTE DI UN VEICOLO PRIVATI

RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI 27 DICEMBRE E’SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE A 7 TONNELLATE E MEZZO

CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

