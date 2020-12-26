Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2020 ore 08:30

di - 26 Dicembre 2020 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2020 ORE 8.20 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER PER LA GIORNATA DI OGGI IN TUTTA LA REGIONE LAZIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE
    PER LE PROVINCIE DI RIETI O VITERBO DOVE L’ALLERTA E’ GIALLA PREVISTE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
    PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCOLAZIONE, E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE NELL’INTERA REGIONE ANCHE A SEGUITO DEL DECRETO NATALE IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO 2021
    PRESTARE ATTENZIONE
    IN PROVINCIA DI FROSINONE SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL KM 17 E 9+800 PER LA PRESENZA DI MEZZI SPAZZANEVE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE DI QUESTA NOTTE
    PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
    NORMALE SERVIZIO FESTIVO, LE ULTIME CORSE PER LE METRO PARTIRANNO ALLE 23,30 MENTRE LA LINEA TRAM 2 RESTA SOSTITUTA DA BUS PER DANNEGGIAMENTO RETE AEREA DA PARTE DI UN VEICOLO PRIVATI
    RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI 27 DICEMBRE E’SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE A 7 TONNELLATE E MEZZO
    CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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