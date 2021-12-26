Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 08.20 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SEMPRE IN TEMA DI VIABILITA’
RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22:00 VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TONNELLATE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE
TRASPORTO PUBBLICO
SERVIZIO LIMITATO PER I TRAM 3L E 19
A CAUSA DI UN GUASTO A VETTURA
ATTIVO SERVIZIO BUS IN SOSTITUZIONE
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO
OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO
FERROVIE REGIONALI POSSONO SEGUIRE ORARI LEGGERMENTE MODIFICATI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA
CAMBIAMO ARGOMENTO
ANCORA PER LE PRIME ORE DELLA MATTINATA DIRAMATA ALL’ALLERTA METEO GIALLA SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCI SU TUTTA LA REGIONE
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral