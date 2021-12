Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 08.20 MARCO CILUFFO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE

SEMPRE IN TEMA DI VIABILITA’

RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22:00 VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TONNELLATE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE

TRASPORTO PUBBLICO

SERVIZIO LIMITATO PER I TRAM 3L E 19

A CAUSA DI UN GUASTO A VETTURA

ATTIVO SERVIZIO BUS IN SOSTITUZIONE

SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO

OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO

FERROVIE REGIONALI POSSONO SEGUIRE ORARI LEGGERMENTE MODIFICATI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA

CAMBIAMO ARGOMENTO

ANCORA PER LE PRIME ORE DELLA MATTINATA DIRAMATA ALL’ALLERTA METEO GIALLA SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCI SU TUTTA LA REGIONE

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI

