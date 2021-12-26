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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 08:30

di - 26 Dicembre 2021 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 08.20 MARCO CILUFFO
    DI NUOVO BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
    SEMPRE IN TEMA DI VIABILITA’
    RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22:00 VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TONNELLATE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE
    TRASPORTO PUBBLICO
    SERVIZIO LIMITATO PER I TRAM 3L E 19
    A CAUSA DI UN GUASTO A VETTURA
    ATTIVO SERVIZIO BUS IN SOSTITUZIONE
    SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO
    OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO
    FERROVIE REGIONALI POSSONO SEGUIRE ORARI LEGGERMENTE MODIFICATI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA
    CAMBIAMO ARGOMENTO
    ANCORA PER LE PRIME ORE DELLA MATTINATA DIRAMATA ALL’ALLERTA METEO GIALLA SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCI SU TUTTA LA REGIONE
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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