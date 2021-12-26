Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 10:30

di - 26 Dicembre 2021 - 10:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 09.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    NELLA GIORNATA DI OGGI
    CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI
    CON DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE DI BUS DELLA ZONA
    PASSIAMO ALLA VIABILITA’
    LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRA REGIONE, è PRESSOCHE’ REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO VIABILITA’ SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE
    DUE INCIDENTI CREANO DISAGI
    CON CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
    ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON
    IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    E SULL A1 FIRENZE ROMA
    PER CHI STA PROSEGUENDO VERSO LA CAPITALE
    TRA ORVIETO E ATTIGLIANO
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULLE LINEE TRAM 3 E 19
    SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO SU FERRO
    OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO SULLE
    FERROVIE REGIONALI POSSONO VARIARE LEGGERMENTE
    ALCUNE OPARTENZE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA
    PASSIAMO AGLI EVENTI
    NELLA GIORNATA DI OGGI ISTITUITA DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA
    PER INSTALLAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE
    NEI CENTRI ABITATI DI VETRALLA A VITERBO
    E DI ALATRI IN PROVINCIA DI FROSINONE
    PER TUTTI I DETTAGLI E AGGIORNAMENTI COLLEGATEVI
    SUI NOSTRI CANALI SOCIAL FACEBOOK E TWITTER
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    DI
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home