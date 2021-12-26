Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 09.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NELLA GIORNATA DI OGGI
CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI
CON DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE DI BUS DELLA ZONA
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRA REGIONE, è PRESSOCHE’ REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO VIABILITA’ SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE
DUE INCIDENTI CREANO DISAGI
CON CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON
IN DIREZIONE DEL RACCORDO
E SULL A1 FIRENZE ROMA
PER CHI STA PROSEGUENDO VERSO LA CAPITALE
TRA ORVIETO E ATTIGLIANO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULLE LINEE TRAM 3 E 19
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO SU FERRO
OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO SULLE
FERROVIE REGIONALI POSSONO VARIARE LEGGERMENTE
ALCUNE OPARTENZE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA
PASSIAMO AGLI EVENTI
NELLA GIORNATA DI OGGI ISTITUITA DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA
PER INSTALLAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE
NEI CENTRI ABITATI DI VETRALLA A VITERBO
E DI ALATRI IN PROVINCIA DI FROSINONE
PER TUTTI I DETTAGLI E AGGIORNAMENTI COLLEGATEVI
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL FACEBOOK E TWITTER
GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
DI
Servizio fornito da Astral